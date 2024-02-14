Власти Мусорки в Самарской области оценили идею переименовать село

Также Ганина сообщила, что из-за названия никакой травли «однозначно быть не может». Она отметила, что село выделяется из общей концепции из-за того, что некоторые люди не изучают глубоко историю и не учитывают особенного русского языка: ударения и произношения слов. Ганина предположила, что часть вопросов с названиями поселков можно было бы решить, если бы на указателях населенных пунктов было обозначено ударение.