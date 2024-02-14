В Самарской области мигранты смогут обходить запрет на работу в такси

Правительство Самарской области сегодня опубликовало постановление губернатора Дмитрия Азарова, которое запрещает в 2024 году иностранцам, осуществляющим в регионе деятельность на основании патента, работать в такси, метрополитене, наземном городском и пригородном транспорте, школах, детских садах и т. д.



По мнению Василия Суворова, запрет никак не отразится на рынке такси. «Мигранты как работали, так и будут работать. Им и так нельзя работать в такси — закон об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации разрешает работать только тем, кто получил водительские права в РФ и разрешение на таксомоторную деятельность на свои имя или имя человека, на которого работает. По водительским правам исключение только для граждан Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Но агрегаторы используют схему, которая позволяет обойти закон — мигрант просто передает им данные российского индивидуального предпринимателя, который потом получает 2−4% с каждого заказа. В среднем, за смену таксист зарабатывает около 5 тыс. руб. Агрегаторам все равно, им важно получить как можно больше заказов», — говорит зампредседателя Союза работников такси.



Как отмечает господин Суворов, власти Самарской области не смогут отследить каждого нелегала в такси.



«Около 80% работников такси работают нелегально, в том числе, конечно, и граждане, у которых аресты по счетам. Я не думаю, что власти в Самарской области смогут отследить каждого мигранта. Надо решать проблему комплексно. Отслеживать схемы обхода законов, проверять таксопарки. Я не думаю, что власти будут этим заниматься. И в сфере общественного транспорта, если перевозками занимается коммерческая структура, тоже ничего не изменится. Возможно, только муниципальные предприятия после ухода мигрантов будут вынуждены поднимать зарплаты, чтобы к ним шли работать граждане», — резюмировал зампредседателя Союза работников такси Василий Суворов.



Сабрина Самедова.