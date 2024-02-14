МИД России заявил о деградации Мюнхенской конференции

«Мы ничего не ожидаем, потому что мы за последние годы наблюдали последовательную деградацию Мюнхенской площадки», — сказала Захарова на брифинге на соответствующий вопрос.
Она добавила, что у России есть и другие альтернативные площадки помимо мюнхенской, которая уже недееспособна.
«Я очень хорошо помню, как начались очевидно выраженные кризисные явления, в том числе когда начала доминировать только одна страна — США», — подчеркнула Захарова.
Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 16 по 18 февраля. Ожидается, что в ней примут участие около 50 глав государств и правительств, а также порядка 100 министров.
Российские власти отказались от участия в Мюнхенской конференции по безопасности в 2022 году. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила тогда это решение тем, что в предыдущие годы Мюнхенская конференция все больше трансформировалась в «трансатлантический форум», утрачивая инклюзивность и объективность. В 2023 году и 2024 году официальные российские представители не были приглашены на мероприятие.