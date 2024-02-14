МИД России заявил о деградации Мюнхенской конференции

Российские власти отказались от участия в Мюнхенской конференции по безопасности в 2022 году. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила тогда это решение тем, что в предыдущие годы Мюнхенская конференция все больше трансформировалась в «трансатлантический форум», утрачивая инклюзивность и объективность. В 2023 году и 2024 году официальные российские представители не были приглашены на мероприятие.