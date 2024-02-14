Токаев предложил увеличить объем двусторонней торговли с Катаром до $500 млн

Он напомнил, что в прошлом году ВВП Казахстана достиг 265 миллиардов долларов. А наша новая цель — 450 миллиардов долларов к 2029 году. Экономический рост в прошлом году составил 5,1%, что почти вдвое превышает прогнозируемые темпы роста мировой экономики. В среднесрочной перспективе Казахстан планирует поддерживать рост на уровне не менее 6%.