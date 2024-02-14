В честь 35-летия со дня вывода последних подразделений советских войск из Афганистана глава Крыма Сергей Аксёнов вручил награды воинам-интернационалистам. Каждого он поблагодарил за решимость, преданность долгу и готовность всегда обеспечивать безопасность народа и Отечества, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на социальные сети руководителя республики.
Военнослужащие нашей страны выполняли свой боевой долг во многих горячих точках, отстаивали интересы Родины вдали от дома, защищали наших граждан от международного терроризма, — прокомментировал Сергей Аксёнов.
Глава Крыма отметил, что в 2014 году воины-интернационалисты встали на защиту полуострова, а сейчас помогают бойцам спецоперации.