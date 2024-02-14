В честь 35-летия со дня вывода последних подразделений советских войск из Афганистана глава Крыма Сергей Аксёнов вручил награды воинам-интернационалистам. Каждого он поблагодарил за решимость, преданность долгу и готовность всегда обеспечивать безопасность народа и Отечества, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на социальные сети руководителя республики.