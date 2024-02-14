Глеб Никитин представил результаты развития промышленности региона за последние годы

«Мы, пользуясь возможностями, которые предоставляют восточные, азиатские рынки, семимильными шагами развиваем свое производство. Сейчас все циклы освоения сжались. Если раньше для чего-то нужно было три года, теперь мы это делаем за год. Где-то требовалось бы 15 лет, но, уверен, коллеги достигнут своих целей за 3−4 года. Все понимают, что главное — не красота эксперимента, а результат. В финале процесса должны быть продукт и рост производства. Наша промышленность не подведет», — подчеркнул Глеб Никитин.