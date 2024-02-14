Глеб Никитин представил результаты развития промышленности региона за последние годы

Тема сессии — «О ключевых достижениях и результатах развития промышленности. Итоговая коллегия».
Открыл мероприятие заместитель председателя Правительства Российской Федерации — министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Модератором сессии выступил телеведущий Владимир Соловьев.
В ходе своего выступления губернатор Нижегородской области отметил, что за два года с момента введения санкций со стороны недружественных стран в регионе рост промышленности составил 22%, а рост физических объемов производства — 12%, а за 23 год рост физических объемов производства составил 110,6%.
Объем производства в сфере обрабатывающей промышленности вырос на 22,8%.
«Рост валового регионального продукта составил 11,2% — об этом даже мечтать было невозможно. Это произошло, потому что мы занимали те ниши, которые освободились после ввода санкций», — отметил Глеб Никитин.
Губернатор добавил, что региональные предприятия активно пользуются мерами поддержки. Поддержка по линии Минпромторга РФ за пять лет составила 138 млрд рублей, а благодаря региональным мерам — более 18 млрд рублей. Более 140 проектов было поддержано по линии регионального и федерального фондов развития промышленности на сумму более 24 млрд рублей.
«Мы, пользуясь возможностями, которые предоставляют восточные, азиатские рынки, семимильными шагами развиваем свое производство. Сейчас все циклы освоения сжались. Если раньше для чего-то нужно было три года, теперь мы это делаем за год. Где-то требовалось бы 15 лет, но, уверен, коллеги достигнут своих целей за 3−4 года. Все понимают, что главное — не красота эксперимента, а результат. В финале процесса должны быть продукт и рост производства. Наша промышленность не подведет», — подчеркнул Глеб Никитин.
Также в рамках Дня промышленности губернатор Нижегородской области подчеркнул, что в регионе принимаются меры по подготовке кадров для промышленного сектора, развивается среднее профессиональное образование, реализуется проект «Профессионалитет».