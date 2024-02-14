Токаев обсудил с главой катарского холдинга строительство заводов на Кашагане

Муатаз Аль-Хаят и Рамез Аль-Хаят проинформировали президента о планах по строительству газоперерабатывающих заводов на Кашагане и электростанции на основе технологии парогазовых установок в Кызылординской области, а также о намерении принять участие в строительстве новой компрессорной станции, газопроводов Бейнеу — Бозой — Шымкент и Актобе — Костанай.