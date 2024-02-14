Путин анонсировал изменения в принципах работы системы здравоохранения

«В предстоящие годы предстоит серьезно изменить принципы и подходы системы здравоохранения, нам нужно настроить всю систему от первичного звена до ведущих клиник, институтов на сбережение здоровья граждан, на количество оказанных услуг. Человек и его здоровье должны находиться в центре всей системы здравоохранения» — сказал президент.
Глава государства предложил с 1 марта повысить размер выплат медикам:
- в городах с населением от 50 тысяч до 100 тысяч человек врачи, помимо базовой зарплаты, будут получать 29 тысяч рублей, а средний медперсонал — 13 тысяч рублей;
- в населенных пунктах, где живет менее 50 тысяч человек, врачи будут дополнительно получать 50 тысяч рублей, а медработники среднего звена — 30 тысяч рублей.
Президент поручил правительству завершить работу в короткие сроки, чтобы уже с 1 апреля медработники начали получать повышенные выплаты за март задним числом.
«Еще одно решение, которое касается всех медицинских работников. С 1 апреля регионы должны повысить до 50 процентов окладную часть их заработной платы, сохранив при этом дополнительные выплаты».
Говоря о ситуации с диагностированием онкологических заболеваний в России, он заявил, что более половины из них выявляют на начальной стадии. При этом на 60 процентов выросли объемы химиотерапии, более чем на 25 процентов — лучевой терапии.
«Мы вплотную подошли к созданию так называемых онковакцин — вакцин против рака — и иммуномодулирующих препаратов нового поколения. И рассчитываю, что уже скоро они будут эффективно использоваться как методы индивидуальной терапии», — заявил президент.
По его словам, за последние годы построены новые и оснащены существующие поликлиники и районные больницы, в малых городах и сельских территориях открывают фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. Проект модернизации первичного звена здравоохранения будет продолжен.
Кроме того, российский лидер предложил:
- расширить сеть национальных медицинских исследовательских центров, усилить их взаимодействие с другими исследовательскими институтами;
- развивать санитарную авиацию, строить вертолетные площадки и расширять географию ее работы, а также увеличивать количество вылетов;
- расширить программу строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в регионах;
- увеличить объем средств на разработку инновационных медицинских продуктов.
Также он поручил правительству до конца года запустить новый нацпроект по развитию современных технологий сбережения здоровья.
Путин добавил, что нужно быть готовыми к любым вызовам, включая угрозы вспышек новых глобальных эпидемий. Для этого страна должна иметь мощную суверенную научную и технологическую базу и инфраструктуру.