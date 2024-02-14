Молдова готова денонсировать еще три соглашения с СНГ, в том числе в военной сфере

Так, законодательному форуму предстоит рассмотреть предложение о денонсации Соглашения о принципах обеспечения Вооруженных Сил государств СНГ вооружением, военной техникой и другими материальными средствами, организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, подписанного в Минске 14 февраля 1992 года. В Минобороны ранее заявили, что денонсирование этого соглашения обусловлено его «неприменимостью и неактуальностью», а также тем, что Республика Молдова не взаимодействует с СНГ в военно-политической сфере.

Еще одним документом, подлежащим денонсации, являются Соглашение о группах военных наблюдателей и коллективных силах по поддержанию мира в СНГ, подписанное в Киеве 20 марта 1992 года, и Протокол о временном порядке формирования и привлечения групп военных наблюдателей и коллективных сил поддержания мира в зонах конфликтов между государствами и в государствах-участниках СНГ, подписанном 4 августа 1992 года. В мотивационном заявлении Министерства обороны отмечено, что поддержание членства Молдовы в этом соглашении «нецелесообразно, поскольку наша страна не взаимодействует в рамках СНГ в военно-политической сфере и де-факто не выполнила положения этого соглашения. Также государства-участники данного Соглашения одновременно являются участниками Устава ООН, который с точки зрения международного права имеет приоритет».