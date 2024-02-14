Молдова готова денонсировать еще три соглашения с СНГ, в том числе в военной сфере

КИШИНЕВ, 14 фев — Sputnik. Отчеты по законопроектам о денонсации трех соглашений, заключенных на платформе Сообщества Независимых Государств (СНГ), утвердила на заседании в среду Комиссия по внешней политике и европейской интеграции, сообщили в пресс-службе парламента.
Так, законодательному форуму предстоит рассмотреть предложение о денонсации Соглашения о принципах обеспечения Вооруженных Сил государств СНГ вооружением, военной техникой и другими материальными средствами, организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, подписанного в Минске 14 февраля 1992 года. В Минобороны ранее заявили, что денонсирование этого соглашения обусловлено его «неприменимостью и неактуальностью», а также тем, что Республика Молдова не взаимодействует с СНГ в военно-политической сфере.
Члены профильной парламентской комиссии также одобрили доклад по законопроекту о денонсации Соглашения государств-участников Содружества Независимых Государств о сотрудничестве с целью материально-технического обеспечения компетентных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма. Денонсация документа мотивируется отсутствием сотрудничества в этом сегменте с договаривающимися сторонами, а также тем, что Служба информации и безопасности (СИБ) не получила преимуществ от положений этого соглашения.
Комиссия по внешней политике и европейской интеграции предложит проекты для рассмотрения и принятия на пленарном заседании парламента.