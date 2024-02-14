Посла Узбекистана в России вызвали в МИД и выразили протест

В министерстве сообщили, что Кудратходжаев «в крайне оскорбительной и абсолютно неприемлемой форме» выразился о жителях Узбекистана, не владеющих языком республики.
«Констатировано, что содержание и тональность подобных ремарок находятся в полном противоречии с отношениями углубленного стратегического партнерства и союзничества, которые связывают Россию и Узбекистан и получили дальнейшее поступательное развитие в результате встречи лидеров наших стран в октябре 2023 года в Москве», — говорится в сообщении на сайте министерства.
В МИДе также выразили уверенность, что большинство населения Узбекистана не согласно с рассуждениями Кудратходжаева. Также Россия не отождествляет его заявления с настроем народа республики.
«Уверены, что в Узбекистане, как и в России, бережно хранят память о нашей многовековой общей истории и ее ярких страницах, среди которых, прежде всего, совместная борьба с фашизмом и Великая Победа над нацистской Германией», — добавили в МИДе.
Кроме того, в дипведомстве заявили, что любые попытки изнутри или извне поссорить народы России и Узбекистана обречены на провал.
Накануне Кудратходжаев в интервью YouTube-каналу AlterEgo заявил, что жители Узбекистана, которые не знают язык республики, являются «оккупантами или идиотами».
Ранее, 6 октября, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что сотрудничество Ташкента и Москвы развивается во всех направлениях. Среди прочего достигнуты высокие результаты во взаимодействии в сферах здравоохранения и образования, подчеркнул глава республики.