Посла Узбекистана в России вызвали в МИД и выразили протест

«Констатировано, что содержание и тональность подобных ремарок находятся в полном противоречии с отношениями углубленного стратегического партнерства и союзничества, которые связывают Россию и Узбекистан и получили дальнейшее поступательное развитие в результате встречи лидеров наших стран в октябре 2023 года в Москве», — говорится в сообщении на сайте министерства.