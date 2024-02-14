Подоляк подтвердил, что его брат живет в Москве

«Не знаю на счет КГБ, ФСБ и так далее, конечно же нет. Если человеку 60 лет, мне 51, я должен нести ответственность за других людей? Люди в Советском Союзе выбрали жить в другой стране и я не общаюсь с людьми, то есть я должен за них нести ответственность?»— сказал Подоляк.