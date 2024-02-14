Песков: спецоперация на Украине может идти дольше планируемого

«Специальная военная операция начиналась против Украины. Со временем она приняла форму войны против коллективного Запада. Это война, когда страны коллективного Запада во главе с США напрямую вовлечены в конфликт. Да, это может приводить к тому, что операция будет идти несколько дольше, но изменить хода вещей не может», — сказал Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).
Президент Владимир Путин, объявляя о начале военной операции 24 февраля 2022 года, назвал ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также «защиту жителей Донбасса от геноцида со стороны украинского правительства». В декабре того же года он заявил, что операция может занять длительное время. Год спустя в ходе «Итогов года» президент сказал, что «мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей».