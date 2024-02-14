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Белорусские военные после обучения в России вернулись домой

После возвращения военнослужащие в качестве инструкторов передадут полученный опыт подразделениям Вооруженных Сил страны.
Источник: Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

МИНСК, 14 фев — Sputnik. Военнослужащие Беларуси, которые обучались в РФ, вернулись в среду домой, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства республики.

«В ходе занятий акцент был сделан на опыте, приобретенном Вооруженными Силами России в ходе проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Теперь белорусские военные в качестве инструкторов по наиболее сложным предметам боевой подготовки передадут полученный опыт подразделениям Вооруженных сил страны.

Ранее сообщалось, что военные Беларуси 14 января отправились на обучение на полигон в Мулино, где на 500 квадратных километрах расположился 333-й Центр боевой подготовки. Этот центр является крупнейшим и самым современным в Европе. Всего за год там могут проходить обучение 30 тысяч военных.

Как заявил начальник главного управления боевой подготовки ВС Беларуси генерал-майор Александр Бас, на завершающем этапе подготовки с белорусскими военными провели контрольные занятия. Военнослужащие получили сертификаты инструкторов по разным направлениям боевой подготовки.

«В дальнейшем будут назначены на должности и будут исполнять свои функциональные обязанности в соединениях и воинских частях наших Вооруженных Сил», — сказал Бас.

Он уточнил, что практика подготовки военных Беларуси в РФ продолжится.

Беларусь и РФ договорились в 2023-м о создании и работе учебно-боевых центров подготовки военных Вооруженных сил двух стран. Ожидается, что военнослужащие будут совместно проводить боевую подготовку, дежурство воинских контингентов, обмениваться опытом по вопросам боевого применения действующих образцов вооружения, военной и спецтехники.