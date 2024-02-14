Белорусские военные после обучения в России вернулись домой

Ранее сообщалось, что военные Беларуси 14 января отправились на обучение на полигон в Мулино, где на 500 квадратных километрах расположился 333-й Центр боевой подготовки. Этот центр является крупнейшим и самым современным в Европе. Всего за год там могут проходить обучение 30 тысяч военных.