Белорусские военные после обучения в России вернулись домой

МИНСК, 14 фев — Sputnik. Военнослужащие Беларуси, которые обучались в РФ, вернулись в среду домой, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства республики.
«В ходе занятий акцент был сделан на опыте, приобретенном Вооруженными Силами России в ходе проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Теперь белорусские военные в качестве инструкторов по наиболее сложным предметам боевой подготовки передадут полученный опыт подразделениям Вооруженных сил страны.
Как заявил начальник главного управления боевой подготовки ВС Беларуси генерал-майор Александр Бас, на завершающем этапе подготовки с белорусскими военными провели контрольные занятия. Военнослужащие получили сертификаты инструкторов по разным направлениям боевой подготовки.
«В дальнейшем будут назначены на должности и будут исполнять свои функциональные обязанности в соединениях и воинских частях наших Вооруженных Сил», — сказал Бас.
Он уточнил, что практика подготовки военных Беларуси в РФ продолжится.
Беларусь и РФ договорились в 2023-м о создании и работе учебно-боевых центров подготовки военных Вооруженных сил двух стран. Ожидается, что военнослужащие будут совместно проводить боевую подготовку, дежурство воинских контингентов, обмениваться опытом по вопросам боевого применения действующих образцов вооружения, военной и спецтехники.