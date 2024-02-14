Вашингтон объявил о серьезной угрозе национальной безопасности США

Тернер сообщил, что Комитет по разведке Палаты представителей 13 февраля одобрил предоставление конгрессменам доступа к закрытой информации для рассмотрения. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что завтра лично проведет брифинг для членов палаты представителей, однако отказался уточнить, о какой именно угрозе идет речь.