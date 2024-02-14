Кубраков: силы и средства милиции перед выборами приведены в готовность

МИНСК, 14 фев — Sputnik. Личный состав МВД готов к охране общественного порядка, а силы и средства приведены в готовность, заявил министр внутренних дел Иван Кубраков в эфире телеканала СТВ.
Правоохранители тренировались пресекать беспорядки на избирательных участках в среду, участие в мероприятии принял и глава МВД. Он отметил, что милиционерам даются такие вводные, к которым сотрудники «где-то не готовы».
Кубраков напомнил 2020-й, когда возникали различные ситуации, даже такие, как нападение на избирательную комиссию, на сотрудников ОВД, «когда сбивали сотрудников органов внутренних дел транспортными средствами».
«Сегодня и законодательство, и личный состав готовы к охране общественного порядка. Силы и средства приведены в готовность. Сегодня мы полностью готовы и обеспечим безопасность наших граждан на территории Республики Беларусь».
А с 19 февраля милиционеры и внутренние войска МВД перейдут на усиленный вариант несения службы. Также они возьмут под охрану избирательные участки.
Выборы 25 февраля
Единый день голосования пройдет в Беларуси 25 февраля. Белорусским гражданам предстоит выбрать 110 депутатов Палаты представителей и 12 514 депутатов местных советов.
Пройти в парламент пытаются 265 кандидатов, а за мандаты депутатов местных советов собираются бороться 18 802 человека. Ранее Кубраков заявлял, что белорусская милиция готова обеспечить порядок и безопасность во время избирательной кампании.