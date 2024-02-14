В Молдове готовится закон, по которому каждый пенсионер будет получать по 5000 леев в месяц: Что для этого надо сделать

Написал политик Илан ШОР:
Родное наше старшее поколение! Невыносимо видеть, что ваша жизнь превратилась в борьбу за выживание из-за лжи и манипуляций мошенников из правительства. Обещали индексацию пенсий на 6%, а подсунули жалкие 4%. Это предательство тех, кто долгие годы трудился на благо страны!
Мы не могли стоять в стороне, глядя на эти издевательства. Вместе с моей командой мы организовали адресную помощь: стали выплачивать надбавки к пенсиям — 1 тыс. леев, чтобы хоть как-то компенсировать беспредел режима Санду.
Да, власти заблокировали наши счета, пытаясь нас остановить, но наши волонтеры, несмотря ни на что, продолжают доставлять помощь лично в руки.
Мы уже помогаем пенсионерам в Гагаузии, совсем скоро начнём в Оргееве и Тараклии. Меры поддержки в ближайшее время увеличим.
Отстаивать ваши права мы будем и в Парламенте Молдовы. Моя команда внесет повторно законопроект о минимальной пенсии в 5000 леев. Приложим все усилия, чтобы он был принят!
Дорогие наши, мы рядом, мы всегда с вами. Все будет хорошо!