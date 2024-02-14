В Молдове готовится закон, по которому каждый пенсионер будет получать по 5000 леев в месяц: Что для этого надо сделать

Родное наше старшее поколение! Невыносимо видеть, что ваша жизнь превратилась в борьбу за выживание из-за лжи и манипуляций мошенников из правительства. Обещали индексацию пенсий на 6%, а подсунули жалкие 4%. Это предательство тех, кто долгие годы трудился на благо страны!