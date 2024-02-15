Наносят большой урон. Сырский забил тревогу из-за ударов ВКС России

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке Валерия Залужного и назначении на место главнокомандующего Александра Сырского, который до этого руководил сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, новый генерал заработал неоднозначную репутацию: его считают близким сторонником президента. Кроме того, солдаты очень не любят военачальника за большие потери, поэтому прозвали его Мясником и Генералом 200.