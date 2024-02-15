Наносят большой урон. Сырский забил тревогу из-за ударов ВКС России

«Противник активно использует авиацию, нанося урон управляемыми авиабомбами, и ведет минометный и тяжелый артиллерийский огонь по нашим позициям», — сообщил украинский генерал.
Ранее главком ВСУ заявил, что Киев начнет оборонительные операции, поскольку российская армия наступает по всей линии фронта. По его словам, он готов принимать решение об отступлении с позиций, чтобы уберечь личный состав армии.
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке Валерия Залужного и назначении на место главнокомандующего Александра Сырского, который до этого руководил сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, новый генерал заработал неоднозначную репутацию: его считают близким сторонником президента. Кроме того, солдаты очень не любят военачальника за большие потери, поэтому прозвали его Мясником и Генералом 200.