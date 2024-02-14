Путин поделился мнением о Такере Карлсоне

Глава государства отметил, что американский журналист — «опасный человек». По словам Путина, он хотел, чтобы Карлсон задавал острые вопросы, чтобы отвечать ему в том же духе, однако тот избрал другую тактику. Президент подчеркнул, что журналист на удивление оказался терпеливым и выслушивал историю. Он также добавил, что о содержательности интервью судить должны зрители и читатели.
Такер Карлсон в ночь на 9 февраля выложил на своем сайте и различных платформах двухчасовое интервью с российским лидером. С момента публикации оно набрало более 170 миллионов просмотров в соцсети Х, а в YouTube — более десяти миллионов. Интервью также опубликовал сайт Кремля.
В беседе с американским журналистом Путин среди прочего заявил, что Россия не собирается нападать на НАТО, в частности на Польшу, Латвию и другие страны Балтии. При этом, по его словам, зарубежные политики регулярно пугают свое население угрозой со стороны Москвы, отвлекая внимание от внутренних проблем.
Глава государства также отметил, что западные страны начали понимать: стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах. Москва же готова к диалогу, указал президент.