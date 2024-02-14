Путин поделился мнением о Такере Карлсоне

Глава государства отметил, что американский журналист — «опасный человек». По словам Путина, он хотел, чтобы Карлсон задавал острые вопросы, чтобы отвечать ему в том же духе, однако тот избрал другую тактику. Президент подчеркнул, что журналист на удивление оказался терпеливым и выслушивал историю. Он также добавил, что о содержательности интервью судить должны зрители и читатели.