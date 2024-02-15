Путин назвал Блинкена «нашим человеком»

«Если посмотреть на то, что сказал госсекретарь США, многое становится ясно. Например, в архивах у нас это есть, прадед Энтони Блинкена действительно уехал из Российской империи, родился где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева. Если он говорит, что бежал из России от еврейских погромов, то, как минимум, считает, что никакой Украины в 1904 году там не было. Судя по всему, Блинкен — наш человек», — сказал Путин.