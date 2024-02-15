ABC: США утверждают, что Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. Власти США утверждают, что у России могут быть планы размесить ядерное оружие в космосе. Как сообщает телекомпания ABC со ссылкой на источники, именно с этим может быть связана некая угроза национальной безопасности Соединенных Штатов, о которой было объявлено в среду.