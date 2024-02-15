ABC: США утверждают, что Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе

Они утверждают, что речь идет о возможном использовании ядерного оружия против спутников. «Это очень тревожный и деликатный вопрос», — сказал один из собеседников ABC.
Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Майк Тернер (республиканец, от штата Огайо) ранее заявил, что распространил среди законодателей «информацию, касающуюся серьезной угрозы национальной безопасности».
Телекомпания CNN сообщила, ссылаясь на источники, что «серьезная национальная угроза национальной безопасности США», о которой ранее сообщил Тернер, может быть связана с Россией. Как заявил один из неназванных собеседников CNN, речь идет о неких «вызывающих серьезное беспокойство и дестабилизирующих» возможностях России, о которых «стало известно недавно».
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что 15 февраля проведет брифинг для ряда ключевых законодателей в Палате представителей Конгресса для обсуждения якобы имеющейся угрозы национальной безопасности страны. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец, от штата Луизиана) заявил, что не видит причин для «публичной тревоги».