«Узнать можно по шашечкам»

При этом цвет кузова такси могут определять региональные власти. В ноябре 2023 года в воронежскую облдуму был внесен законопроект, согласно которому все автомобили такси должны быть окрашены либо в белый, либо в желтый цвет. Если его примут, изменения вступят в силу 1 сентября 2024 года.



Бизнес-омбудсмен Воронежской области Павел Ковалев отметил, что необходимость перекрашивать или обклеивать машины станет «ударом по самозанятым», так как придется потратить порядка 100 тыс. руб. на автомобиль. «Мы спросили у ГИБДД, влияет ли цвет на безопасность перевозок. И нам сказали: нет, не влияет. При этом мы провели опрос среди других участников рынка и выяснили, что от принятия закона цена услуг вырастет», — отметил руководитель таксопарка Grand Car и представитель общественного совета по развитию такси в Воронежской области Станислав Садчиков.



«Нет разницы, какой цвет у машины, — согласился представитель “Яндекс Такси” в Воронеже Анатолий Сулимов.— Сейчас отрасль находится в тяжелом состоянии. Наблюдается дефицит машин. Отечественный автопром не всегда выпускает белые автомобили. Бывают и черные, и синие. Мы занимаемся брендированием своих машин: устанавливаются шашечки и логотипы. При этом много и “гражданских” белых машин. Белый цвет не приведет к узнаваемости».



По словам Станислава Садчикова, открытые данные по внедрению схожих инициатив в Пермском крае и Ростове-на-Дону свидетельствуют об «отрицательной динамике». Так, к примеру, до ограничений в Пермском крае за год было выдано 9 тыс. разрешений на работу такси, а после принятия аналогичного закона — около 1 тыс., отметил господин Садчиков.



Президент торгово-промышленной палаты Воронежской области Сергей Петровский предпочел высказаться «как потребитель»: «Не вижу необходимости менять цвет машин. Наверное, раньше, в доцифровую эпоху, она была — когда останавливали такси методом поднятия руки и их можно было отличить от других по желтому цвету. Сейчас около 90% заказов делаются в цифровом режиме. Такси можно узнать по “шашечкам” и госномеру». Господин Петровский добавил уже «в качестве руководителя», что создавать дополнительные финансовые нагрузки для предпринимателей «в сегодняшней обстановке неприемлемо».



Председатель комитета облдумы по государственной политике, законодательству и правам человека Виктор Буздалин отметил, что «и для бизнеса, и для населения это минус»: «Цель закона — вывести из серой зоны 20% нелегалов. Но произойдет наоборот — многие уйдут “в тень”. Для населения увеличится стоимость перевозок, и услуга станет менее доступной». Господин Буздалин предложил по итогам обсуждения направить письмо с предложением внести поправку в закон и исключить из нее пункт о цвете губернатору Александру Гусеву и заместителю министра промышленности и транспорта Геннадию Боеву.



К слову, сам господин Боев на дискуссии не присутствовал. Его, по выражению замглавы регионального министерства предпринимательства и торговли Владимира Алферова, «прикрывал» руководитель отдела транспортной инфраструктуры и логистики Максим Филатов. В отличие от прочих участников дискуссии, он поддержал законопроект и привел цифры.



По словам господина Филатова, в 2024 году в Воронежской области в сфере такси зарегистрировано 250 предпринимателей и 25 самозанятых. На них оформлено 3 тыс. автомобилей, из них около 70% — машины белого цвета.