Путин: Россия предпочтет на посту президента США Байдена, а не Трампа

Владимир Путин также прокомментировал сообщения об ухудшающемся здоровье Джо Байдена. «Я когда встречался с Байденом в Швейцарии, это было, правда, несколько лет назад, три года, и тогда уже говорили о том, что он недееспособный. Ничего подобного я не видел», — сказал президент.