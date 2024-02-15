Путин: Россия предпочтет на посту президента США Байдена, а не Трампа

«Байден», — ответил Владимир Путин на вопрос Павла Зарубина, с каким президентом США Россия предпочла бы работать. «Он человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации», — добавил российский президент.
Владимир Путин также прокомментировал сообщения об ухудшающемся здоровье Джо Байдена. «Я когда встречался с Байденом в Швейцарии, это было, правда, несколько лет назад, три года, и тогда уже говорили о том, что он недееспособный. Ничего подобного я не видел», — сказал президент.
Предвыборная компания в США, по словам Путина, набирает обороты и приобретает «более острые формы». Президент отметил, что России не стоит вмешиваться в этот процесс.
Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 9 февраля спецпрокурор Роберт Хур в отчете о ненадлежащем хранении Джо Байденом секретных документов заявил, что не планирует предъявлять обвинения президенту и назвал его «благонамеренным пожилым человеком с плохой памятью» и «пониженными способностями». В ответ на заявления прокурора Джо Байден заявил, что с его памятью «все в порядке».
Лусине Баласян