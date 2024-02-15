Пентагон сообщил о предоставлении военной помощи Киеву на сумму более $85 млрд

Кроме того, в заявлении он отметил, что более дюжины украинских союзников больше вкладываются в самооборону киевского режима, чем Соединенные Штаты.
Руководитель Пентагона добавил, что ключевой темой состоявшейся встречи стали «неотложные потребности Украины на поле боя», а также подготовка Вооруженных сил Украины (ВСУ) к долгосрочному сдерживанию российских сил.
Ранее в этот день помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Запад не может заменить военную помощь Украине, оказываемую Соединенными Штатами.
Сенат США 13 февраля одобрил помощь Украине, Израилю и Тайваню в размере $95 млрд. При этом издание The Guardian отмечает, что у проекта мало шансов пройти утверждение в палате представителей, поскольку спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон его раскритиковал за недостаток положений об остановке рекордного потока мигрантов на границе с Мексикой, выдвинутых республиканцами.
Тогда же газета The New York Times написала, что президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе может посетить Берлин, Париж и Лондон в ходе своего турне, которое должно совпасть с проведением Мюнхенской конференции по безопасности. Издание предположило, что украинский лидер будет настаивать на увеличении военной помощи во время визита.
1 февраля все 27 лидеров стран — членов Европейского союза (ЕС) на саммите в Брюсселе согласились выделить дополнительные €50 млрд в рамках пакета поддержки для Украины из бюджета объединения. При этом газета Politico назвала этот пакет помощи жалкими грошами. Газета привела данные Международного валютного фонда (МВФ), который оценил дефицит финансирования Украины только в этом году более чем в $40 млрд.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Киеву.