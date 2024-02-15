В Молдавии заявили об отказе России в выдаче оппозиционного политика Шора

КИШИНЕВ, 15 фев — РИА Новости. Глава Интерпола в Молдавии Виорел Центиу заявил, что российские власти подтвердили присутствие в стране бизнесмена и оппозиционного молдавского политика Илана Шора и заявили, что не будут его экстрадировать.
Власти Молдавии запросили в ноябре прошлого года зарубежные представительства Интерпола содействовать задержанию Шора, которого судьи Апелляционной палаты Молдавии приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов. Сам Шор назвал решение судей «беззаконным и беспредельным», он не намерен ему подчиняться. В начале февраля Центиу сообщил, что в Россию направлен запрос о подтверждении нахождения Шора в этой стране.
«Сегодня я получил письмо от российских коллег, в котором они подтвердили присутствие на территории РФ Шора. Но Москва отказывается его экстрадировать в Молдавию. Российские власти ссылаются на статью 3 конституции, в которой говорится о невмешательстве организации в политические, военные, религиозные и расовые вопросы».
Шор — муж известной российской певицы Жасмин. В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка: Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. В июне 2017 года он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, ему запрещено покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава партии «Шор» стал депутатом, в июне того же года он покинул страну, после чего в августе года его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он объявлен в международный розыск. На досрочных парламентских выборах в 2021 году Шор снова стал депутатом, хотя в страну он так и не вернулся.
Партия Шора с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Молдавии Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей партия Шора в стране была запрещена, представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.