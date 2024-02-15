Bloomberg: Трамп при переизбрании будет подталкивать Украину к переговорам

«Трамп размышляет над тем, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам по остановке конфликта с Россией, если вернется к власти в следующем году», — утверждают источники издания.
Подтолкнуть Киев к ним Вашингтон может своим обещанием сократить военную помощь. При этом ее увеличение лишь рискует спровоцировать Россию, предупреждают авторы статьи.
Помимо этого, помощники Трампа обсуждают инициативу по реформированию НАТО таким образом, чтобы статья 5 устава организации о коллективной обороне могла применяться только к тем странам-членам, которые выполняют цели по взносам на оборону.
Ранее бывший помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что экс-президент предпринимает попытку заложить основу для выхода США из Североатлантического альянса. А его недавние комментарии по поводу НАТО — это способ подкрепить свой предлог для возможного выхода, пояснил он.