В США запустили на орбиту ракету со спутниками слежения за гиперзвуковым оружием

В составе группы спутников два космических аппарата, разработанных по программе Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor, а также четыре спутника Wide Field Of View. Аппараты созданы в рамках новой низкоорбитальной многоуровневой системы предупреждения о ракетном нападении. Спутники оснащены оборудованием для обнаружения гиперзвуковых ракет.
В Пентагоне поясняли, что спутники системы HBTSS помогут выявлять гиперзвуковые и баллистические ракеты быстрее, чем наземные средства обнаружения. В ближайшее время планируется несколько испытаний для проверки функционирования аппаратов. Разработxbrb cпутников — американские военно-промышленные компании L3Harris Technologies и Northrop Grumman.
Лусине Баласян