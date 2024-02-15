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В США запустили на орбиту ракету со спутниками слежения за гиперзвуковым оружием

Ракета Falcon 9 в рамках миссии USSF-124 Космических сил США стартовала на орбиту с группой американских спутников отслеживания пусков гиперзвуковых ракет, сообщила компания-разработчик носителя Space-X в соцсети X. Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса на мысе Канаверал во Флориде.
Источник: Reuters

В составе группы спутников два космических аппарата, разработанных по программе Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor, а также четыре спутника Wide Field Of View. Аппараты созданы в рамках новой низкоорбитальной многоуровневой системы предупреждения о ракетном нападении. Спутники оснащены оборудованием для обнаружения гиперзвуковых ракет.

В Пентагоне поясняли, что спутники системы HBTSS помогут выявлять гиперзвуковые и баллистические ракеты быстрее, чем наземные средства обнаружения. В ближайшее время планируется несколько испытаний для проверки функционирования аппаратов. Разработxbrb cпутников — американские военно-промышленные компании L3Harris Technologies и Northrop Grumman.

Лусине Баласян

космос