В США запустили на орбиту ракету со спутниками слежения за гиперзвуковым оружием

В составе группы спутников два космических аппарата, разработанных по программе Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor, а также четыре спутника Wide Field Of View. Аппараты созданы в рамках новой низкоорбитальной многоуровневой системы предупреждения о ракетном нападении. Спутники оснащены оборудованием для обнаружения гиперзвуковых ракет.