Вынес 12 раненых с поля боя: участника СВО из Хабаровского края наградили орденом Мужества

В Хабаровском крае орденом Мужества наградили еще одного участника специальной военной операции. Майор из Восточного военного округа Азрет Башиев спас на поле боя больше 10 человек.
Военный принимает участие в СВО в составе штурмового батальона. Во время выполнения одной из задач вместе с двумя товарищами он вынес с поля боя 12 раненных солдат. Благодаря умелым действиям соратников, всем удалось выжить. За это майор Азрет Башиев был удостоен государственной награды.
Однако после этого случая Азрет Башиев получил серьезное ранение и попал в госпиталь. Сейчас он вылечился и чувствует себя хорошо. На военную карьеру решил не бросать и сейчас служит кадровым офицером Российской Армии.
До этого сообщалось, что ордена Мужества вручили еще троим жителям Хабаровского края — Аслан Нехай, Андрей Муковоз и Андрей Подвербный.