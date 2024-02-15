Посол РФ назвал преодолимыми трудности в расчетах нацвалютой в рамках БРИКС

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже в объединение вошла ЮАР. С 1 января 2024 года полноправными членами объединения стали еще пять стран — Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. В этом списке должна была значиться еще и Аргентина, но ее новый президент Хавьер Милей резко поменял внешнеполитический курс.