Посол РФ назвал преодолимыми трудности в расчетах нацвалютой в рамках БРИКС

«Что до имеющихся сложностей при использовании национальных валют — убежден, при наличии воли они вполне преодолимы. Значительная часть из них связана, опять же, со сложившимися ранее перекосами в пользу доллара и евро», — говорится в публикации.
Антонов подчеркнул, что чем больше при торговых расчетах будут использоваться юани, рубли, рупии, дирхамы и другие нацвалюты, тем быстрее необходимая независимая инфраструктура расчетов будет усовершенствована, кроме того, обменные и сервисные операции станут дешевле.
«Это — классическое правило свободного рынка, которым западные партнеры всё активнее стараются манипулировать. Не понимая, что бесконечными санкциями и угрозами “вроде как законного” отъема иностранных госрезервов сами себе копают яму», — отметил российский дипломат.
Посол РФ в Вашингтоне также обратил внимание на то, что ситуация, когда ряд стран берет на себя право угрожать другим государствам «отключением от глобальных экономпроцессов» и конфискацией активов, «в корне не соответствуют текущему моменту».
По словам Антонова, страны, которые осознали губительность перечисленных выше методов, твердо запланировали «выработать новые формы объединения возможностей», которые будут представлять собой независимость от политических веяний в Вашингтоне, Брюсселе или Лондоне, где власти «готовы игнорировать требования внутреннего законодательства и международного права» для того, чтобы наказать «недостаточно лояльных партнеров».
Российский дипломат также указал на неприемлемость такого положения вещей, когда долговое бремя развивающихся государств «отдано на откуп» центральным банкам США и Европы.
30 января глава Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина заявила, что страны БРИКС в 2024 году сосредоточатся на взаимодействии платежных систем и расчетах в национальных валютах членов группы. А замглавы МИД России Сергей Рябков. Он отметил, что развитие экономических связей в БРИКС будет в центре внимания РФ в текущем году.
Посол по особым поручениям МИД РФ, сушерпа России в БРИКС Павел Князев в октябре прошлого года указывал, что работа по созданию единой платежной системы стран БРИКС ведется, но она будет непубличной. В том же месяце президент России Владимир Путин предложил вместо единой валюты БРИКС создать единый механизм расчета между странами. По его словам, следует наладить систему расчетов и создавать финансовую логистику, чтобы обеспечить расчеты между государствами объединения.
БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже в объединение вошла ЮАР. С 1 января 2024 года полноправными членами объединения стали еще пять стран — Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. В этом списке должна была значиться еще и Аргентина, но ее новый президент Хавьер Милей резко поменял внешнеполитический курс.