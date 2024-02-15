В КНДР испытали противокорабельную ракету нового типа Падасури-6

Ранее сообщалось, что КНДР провела успешные испытания новой управляемой версии реактивной системы залпового огня (РСЗО) калибром 240 мм. По данным экспертов Южной Кореи, все это позволит увеличить радиус действия северокорейской РСЗО вплоть до 100 км, существенно повысив при этом точность и угрозу для войск противника.