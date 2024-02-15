В КНДР испытали противокорабельную ракету нового типа Падасури-6

Испытаниям руководил лично председатель Государственного управления Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын, передает РИА Новости. Ракеты пролетели над Японским морем более 1400 секунд и поразили лодку-мишень.
Ким Чен Ын распорядился усилить военную готовность, особенно в приграничных водах страны, передает ЦТАК.
Ранее сообщалось, что КНДР провела успешные испытания новой управляемой версии реактивной системы залпового огня (РСЗО) калибром 240 мм. По данным экспертов Южной Кореи, все это позволит увеличить радиус действия северокорейской РСЗО вплоть до 100 км, существенно повысив при этом точность и угрозу для войск противника.