Россия отказалась выдавать Молдавии оппозиционера Шора

По его информации, от российских коллег было получено оповещение, в котором они подтвердили присутствие молдавского политика-оппозиционера Шора на территории РФ. Однако впоследствии Россия сослалась на требование невмешательства Интерпола в чужие «политические, военные, религиозные и расовые вопросы» и отказала в его выдаче.