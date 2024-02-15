Емельяновскому району назначили нового прокурора, а Красноярску — по надзору за колониями

14 февраля новых руководителей представил прокурор края Роман Тютюник.
С учетом специфики направления надзорной деятельности Василию Майорову были обозначены следующие приоритетные задачи: соблюдение охраны труда, личная безопасность осужденных и их медико-санитарное обеспечение.
А Максиму Ануфриенко поручено всесторонне реализовать план декриминализации Емельяновского района, обеспечить действенный надзор в сфере земельных и трудовых правоотношений, реализации нацпроектов, жилищно-коммунального хозяйства и тарифообразования.
Также Роман Тютюник и Максим Ануфриенко провели прием местных жителей. Те обратились с вопросами обеспечения жильем социально незащищенных категорий, обжаловали решения должностных лиц соцзащиты Емельяновского района и поселка Кедровый, выразили несогласие с результатами процессуальных проверок сообщений о преступлениях.
По принятым обращениям жителей Емельяновского района организованы проверки. В случае выявления нарушений прокурор пообещал принять меры реагирования.