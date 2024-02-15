Емельяновскому району назначили нового прокурора, а Красноярску — по надзору за колониями

Также Роман Тютюник и Максим Ануфриенко провели прием местных жителей. Те обратились с вопросами обеспечения жильем социально незащищенных категорий, обжаловали решения должностных лиц соцзащиты Емельяновского района и поселка Кедровый, выразили несогласие с результатами процессуальных проверок сообщений о преступлениях.