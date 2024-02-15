Руководитель СУ СК в Приморье отправлен в отставку президентом РФ

Руководитель СУ СК в Приморье Владимир Фомин отправлен в отставку президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Информацию подтвердили «КП» в пресс-службе регионального следкома. И.о руководителя назначен Евгений Касьянников, а его заместителем — Алексей Кузьмичев. Хотя соответствующий указ президента пока не опубликован на сайте Кремля, информация на сайте приморского СК уже обновилась. Предполагается, судя по данным источников редакции, что документ датирован 7 февраля.
Причины решения не оглашаются. В конце 2023 года в новых медиа публиковали информацию о том, что Фомина может ожидать отставка из-за неэффективного расследования дел экс-чиновницы Натальи Соколовой, а также директора ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» Олега Пинского. Предполагалось, что материалы передадут в центральное управление в Москве, но этого не произошло.
Владимир Владимирович в то же время в 2022 был признан одним из самых влиятельных руководителей в правоохранительных органах. Он ушел в отставку генерал-майором юстиции, назначен на пост главы приморского СК он был в 2020 году. В 2003 году с отличием окончил следственный факультет Академии Федеральной службы безопасности Российской Федерации. С 2003 по 2007 год работал в органах прокуратуры в Пензе. С 2007 года руководил отделом процессуального контроля следственного управления при прокуратуре Российской Федерации по Пензенской области, с 2011 года — отделом процессуального контроля СУ СК России по Пензенской области.