Руководитель СУ СК в Приморье отправлен в отставку президентом РФ

Владимир Владимирович в то же время в 2022 был признан одним из самых влиятельных руководителей в правоохранительных органах. Он ушел в отставку генерал-майором юстиции, назначен на пост главы приморского СК он был в 2020 году. В 2003 году с отличием окончил следственный факультет Академии Федеральной службы безопасности Российской Федерации. С 2003 по 2007 год работал в органах прокуратуры в Пензе. С 2007 года руководил отделом процессуального контроля следственного управления при прокуратуре Российской Федерации по Пензенской области, с 2011 года — отделом процессуального контроля СУ СК России по Пензенской области.