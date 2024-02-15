Хоценко рассказал, чем займется омский Архитектурно-градостроительный совет

"Структура будет заниматься рассмотрением проектов комплексной застройки, масштабными инвестпроектами в сфере градостроительной политики, а также принимать решения по размещению объектов регионального значения и реставрации памятников истории и культуры.
В ходе заседания обсудили с коллегами вопросы создания социальной инфраструктуры при строительстве новых микрорайонов. К сожалению, сейчас присутствует такая практика, когда жилье строится без учета необходимости школ и детских садов. Такой подход нужно менять", — отметил глава региона в своем телеграм-канале.
Как добавили в пресс-службе облправительства, первое заседание Совета было посвящено рассмотрению проектов строительства многоквартирных домов. Члены совета высказались за то, что обязательным условием при строительстве жилого массива должно стать наличие в территориальной доступности школ, детских садов, других объектов социальной сферы.