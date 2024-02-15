Хоценко рассказал, чем займется омский Архитектурно-градостроительный совет

В ходе заседания обсудили с коллегами вопросы создания социальной инфраструктуры при строительстве новых микрорайонов. К сожалению, сейчас присутствует такая практика, когда жилье строится без учета необходимости школ и детских садов. Такой подход нужно менять", — отметил глава региона в своем телеграм-канале.