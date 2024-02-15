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Хоценко рассказал, чем займется омский Архитектурно-градостроительный совет

В Омске в среду, 14 февраля 2024 года, под председательством губернатора Виталия Хоценко состоялось первое заседание Архитектурно-градостроительного совета, в состав которого вошли заместители главы региона, министры, представители администрации города Омска, депутаты Государственной Думы и Законодательного Собрания, а также эксперты — архитекторы, дизайнеры, ученые.

"Структура будет заниматься рассмотрением проектов комплексной застройки, масштабными инвестпроектами в сфере градостроительной политики, а также принимать решения по размещению объектов регионального значения и реставрации памятников истории и культуры.

В ходе заседания обсудили с коллегами вопросы создания социальной инфраструктуры при строительстве новых микрорайонов. К сожалению, сейчас присутствует такая практика, когда жилье строится без учета необходимости школ и детских садов. Такой подход нужно менять", — отметил глава региона в своем телеграм-канале.

Как добавили в пресс-службе облправительства, первое заседание Совета было посвящено рассмотрению проектов строительства многоквартирных домов. Члены совета высказались за то, что обязательным условием при строительстве жилого массива должно стать наличие в территориальной доступности школ, детских садов, других объектов социальной сферы.