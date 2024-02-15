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Трамп назвал комплиментом слова Путина о предпочтительности Байдена

Бывший американский лидер Дональд Трамп воспринял как комплимент слова российского президента Владимира Путина о том, кто предпочтительнее для РФ из возможных американских лидеров.
Источник: Российская газета

Ранее Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, кто лучше для РФ из возможных лидеров США — действующий президент Джо Байден или Дональд Трамп, сказал, что Байден, так как он более опытный и прогнозируемый. Путин также подчеркнул, что Москва будет работать с любым лидером США, которому американцы окажут доверие.

Трамп отметил, что это был комплимент. «Многие люди скажут, что это очень плохо. Вовсе нет — это хорошо», — цитирует РИА Новости выступление республиканца перед своими сторонниками в городе Чарльстон в Южной Каролине.

Как утверждает Трамп, Байден предпочтительней для России, поскольку отдаст все, включая Украину «в качестве подарка». Себя же он назвал единственным из последних пяти президентов США, который «ничего не давал России».

Ранее Трамп заявил, что в случае избрания президентом США он будет поощрять Россию атаковать страны НАТО, если они не выполняют свои финансовые обязательства.

Трамп Дональд
Путин Владимир
Байден Джо