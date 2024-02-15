Трамп назвал комплиментом слова Путина о предпочтительности Байдена

Ранее Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, кто лучше для РФ из возможных лидеров США — действующий президент Джо Байден или Дональд Трамп, сказал, что Байден, так как он более опытный и прогнозируемый. Путин также подчеркнул, что Москва будет работать с любым лидером США, которому американцы окажут доверие.