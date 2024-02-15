Трамп назвал комплиментом слова Путина о предпочтительности Байдена

Ранее Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, кто лучше для РФ из возможных лидеров США — действующий президент Джо Байден или Дональд Трамп, сказал, что Байден, так как он более опытный и прогнозируемый. Путин также подчеркнул, что Москва будет работать с любым лидером США, которому американцы окажут доверие.
Трамп отметил, что это был комплимент. «Многие люди скажут, что это очень плохо. Вовсе нет — это хорошо», — цитирует РИА Новости выступление республиканца перед своими сторонниками в городе Чарльстон в Южной Каролине.
Как утверждает Трамп, Байден предпочтительней для России, поскольку отдаст все, включая Украину «в качестве подарка». Себя же он назвал единственным из последних пяти президентов США, который «ничего не давал России».