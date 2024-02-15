Михаил Дегтярев: Наша главная задача — транспортная доступность

Накануне глава Хабаровского края Михаил Дегтярев работал в Охотском муниципальном округе. Сразу по прибытию губернатор проинспектировал ход работ по реконструкции аэродрома Охотска, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Михаил Дегтярев вместе с руководителем ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» Олегом Александровым осмотрели временную посадочную площадку, на которую сейчас перенесено выполнения полетов с устаревшей металлической взлетно-посадочной полосы, и оставшийся фронт работы.
Президент России Владимир Путин ставит задачу: «Расширять сеть внутрирегиональных авиационных маршрутов, модернизировать малые аэропорты, обновлять парк воздушных судов на этих рейсах. В целом перелеты малой авиации должны стать более доступными для граждан».
— Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Дальнего Востока» осуществляет управление всеми аэродромами, которые переданы в их ведение, и отвечает в том числе за аэродром Охотска. В 2021 году мы приняли решение, что полосу нужно расширять, делать более протяженной и в бетонном исполнении. Нас поддержали Минтранс России и Росавиация, объект был взят в работу, — рассказал губернатор.
А сегодня суда, в том числе и тяжелые, принимает временная грунтовая ВПП, в дальнейшем она будет резервной. Для строительства основной бетонной полосы завезено 5000 плит, установлено ограждение по нормам транспортной безопасности, построен КПП. В целом, закуплены и доставлены десятки тонн оборудования, в том числе светосигнального.
В будущем в Охотске появится всепогодная взлетно-посадочная полоса, которая будет способна принимать более тяжелые типы судов: все виды пассажирских самолетов авиапарка Единой дальневосточной авиакомпании.
— Наша главная задача — транспортная доступность. Обеспечить этой возможностью людей, которые здесь живут, — поды Михаил Дегтярев.