Михаил Дегтярев: Наша главная задача — транспортная доступность

— Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Дальнего Востока» осуществляет управление всеми аэродромами, которые переданы в их ведение, и отвечает в том числе за аэродром Охотска. В 2021 году мы приняли решение, что полосу нужно расширять, делать более протяженной и в бетонном исполнении. Нас поддержали Минтранс России и Росавиация, объект был взят в работу, — рассказал губернатор.