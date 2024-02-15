В составе «Ахмата» сформированы еще два отряда из экс-бойцов ЧВК «Вагнер»

«На данный момент именно из бывших бойцов “Вагнера”, кроме “Камертона”, в самом “Ахмате” достаточно большое количество, хочу отметить, что отдельно еще два отряда у меня зашли в “Ахмат”, подписали контракт с министерством обороны. Это уже получается полноценных три отряда, состоящих из бойцов ЧВК “Вагнер”», — сказал Апти Алаудинов.