В Узбекистане объявлен призыв на срочную военную службу

Шавкат Мирзиёев подписал постановление об очередном призыве на срочную военную службу и увольнении в резерв Вооруженных сил военнослужащих, выслуживших установленные сроки службы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Согласно данному документу, глава государства поручил призвать в марте — апреле 2024 года на срочную военную службу граждан Узбекистана призывного возраста, не имеющих права на отсрочку от призыва.
Граждане, годные к несению срочной военной службы и не имеющие права на отсрочку и освобождение от нее, но не призываемых в Вооруженные силы в ходе настоящего призыва, будут зачислены в мобилизационный призывной резерв.
Кроме того, документом предусмотрено увольнение в марте — апреле 2024 года в резерв Вооруженных сил Узбекистана военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы.