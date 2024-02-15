Виктория Абрамченко взяла на контроль решение экологических проблем Минусинска

На сегодня вопрос чистого воздуха в Минусинске стоит очень остро. В прошлом году режим неблагоприятных метеорологических условий объявлялся здесь 13 раз, общая продолжительность режима НМУ составила 38 суток.
Учитывая, что основной вклад (около 58%) в загрязнение воздуха вносит частный сектор, приоритетным мероприятием является перевод частных домовладений на более экологичные виды отопления.
Напомним, с 1 сентября 2023 года Минусинск стал участником федерального проекта «Чистый воздух». В соответствии с распоряжением Правительства РФ в 2025 году для города должен быть разработан и утвержден комплексный план по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (по аналогии с комплексными планами Красноярска и Норильска).
Так же как и в Красноярске, жителям частных домов Минусинска, в зависимости от технической возможности, будет предлагаться замена печей на газовые или автоматические котлы. Для отдельных категорий граждан уже доступны компенсации части стоимости электроэнергии на цели отопления.
Помимо этого, в Минусинске рассматривается возможность применения ещё одной альтернативы — пеллетных котлов.
Виктория Абрамченко и Сергей Верещагин ознакомились с работой такого котла, установленного в одном из жилых домов Минусинска. Преимуществом этого способа отопления является относительно низкая стоимость вырабатываемого тепла, автономность котла и использование при производстве пеллет отходов деревообработки, что дополнительно снижает нагрузку на экологию.
Также вице-премьер Правительства РФ посетила минусинское предприятие агропромышленного комплекса, в работе которого используется котельная и другие источники выбросов в атмосферу. Здесь Виктория Абрамченко ознакомилась с режимом работы предприятия в период НМУ и возможностями по снижению выбросов при разработке комплексного плана для Минусинска.
«Минусинск вошёл в число 29 российских городов, которые мы включили дополнительно в федеральный проект “Чистый воздух”. Это значит, что здесь мы будем выполнять сводные расчеты, определять квотируемые объекты и выдавать квоты на выброс. При этом все 117 промышленных предприятий Минусинска уже находятся у нас на учёте. Мы понимаем, какие выбросы, и по каким видам веществ они производят в атмосферу. Исходя из этого будут разрабатываться комплексные планы по модернизации этих производств», — рассказала Виктория Абрамченко.
«В Минусинске около 12 тысяч домовладений, совокупно их печи дают большой вклад загрязнение воздуха. Наша задача уже в этом году начать переводить эти дома на альтернативные теплоисточники. Поэтому сейчас рассматриваем возможность выделения дополнительного финансирования на эти цели в ближайшей корректировке краевого бюджета», — добавил Сергей Верещагин.