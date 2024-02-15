Виктория Абрамченко взяла на контроль решение экологических проблем Минусинска

«Минусинск вошёл в число 29 российских городов, которые мы включили дополнительно в федеральный проект “Чистый воздух”. Это значит, что здесь мы будем выполнять сводные расчеты, определять квотируемые объекты и выдавать квоты на выброс. При этом все 117 промышленных предприятий Минусинска уже находятся у нас на учёте. Мы понимаем, какие выбросы, и по каким видам веществ они производят в атмосферу. Исходя из этого будут разрабатываться комплексные планы по модернизации этих производств», — рассказала Виктория Абрамченко.