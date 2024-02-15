Посол России в Канаде Степанов назвал арест Ан-124 пиратством

«Как бы это ни называло правительство Канады, нет никакой ошибки: незаконный арест российского Ан-124 в Торонто — это угон, кража и пиратство», — подчеркнул российский дипломат.
Степанов обратил внимание на то, что российская сторона будет и дальше добиваться справедливости и возвращения своего воздушного судна.
Ранее, 14 августа 2023 года, стало известно, что авиаперевозчик «Волга — Днепр» предложил канадским властям мирным путем урегулировать ситуацию вокруг самолета Ан-124. Такое решение было принято на фоне объявленного правительством Канады намерения конфисковать незаконно удерживаемый в аэропорту Торонто с февраля 2022 года грузовой авиалайнер Ан-124, принадлежащий российской компании «Волга — Днепр».
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо объявил о передаче российского самолета Киеву 10 июня. Решение стало результатом его переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Позднее, 15 июня, замглавы дипмиссии Канады в Москве Брайан Эбель был вызван в МИД РФ, ему выразили демарш из-за намерения Оттавы конфисковать самолет Ан-124.
Самолет Ан-124 с 2022 года находится в Канаде, которая после начала специальной военной операции запретила полеты российской авиации. Канада приняла закон о конфискации, по которому отобрала самолет.