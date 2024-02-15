Посол России в Канаде Степанов назвал арест Ан-124 пиратством

Ранее, 14 августа 2023 года, стало известно, что авиаперевозчик «Волга — Днепр» предложил канадским властям мирным путем урегулировать ситуацию вокруг самолета Ан-124. Такое решение было принято на фоне объявленного правительством Канады намерения конфисковать незаконно удерживаемый в аэропорту Торонто с февраля 2022 года грузовой авиалайнер Ан-124, принадлежащий российской компании «Волга — Днепр».