Александр Дрозденко обратился к жителям Ленобласти в День памяти воинов-интернационалистов

Александр Дрозденко отметил, что среди тех, кто воевал в «горячих точках», было немало выходцев из Ленобласти. Многие из бойцов и в наши дни остаются в строю: передают свой опыт действующим военнослужащим и участникам СВО, помогают воспитывать молодое поколение, заботятся о семьях погибших товарищей.