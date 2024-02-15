Лукашенко: Минск рассматривает Белград в качестве важного партнера в Европе

Президент отметил, что в настоящее время Сербия и народ этой страны, как не раз в прошлом, ведут борьбу за сохранение своей идентичности и укрепление суверенитета страны. В этой борьбе, по словам Лукашенко, Сербия отталкивается от своих нацинтересов и собственной оценки мировых процессов.