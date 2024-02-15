Лукашенко: Минск рассматривает Белград в качестве важного партнера в Европе

Президент отметил, что в настоящее время Сербия и народ этой страны, как не раз в прошлом, ведут борьбу за сохранение своей идентичности и укрепление суверенитета страны. В этой борьбе, по словам Лукашенко, Сербия отталкивается от своих нацинтересов и собственной оценки мировых процессов.
Также белорусский лидер подчеркнул, что Минск рассматривает Белград как важного и надежного партнера в Европе. По его словам, белорусская сторона заинтересована в «динамичном развитии многогранных двусторонних контактов».
Глава белорусского государства уверен, что дальнейшее укрепление белорусско-сербских отношений с акцентом на экономическое сотрудничество полностью соответствует интересам двух народов.
Лукашенко пожелал президенту Сербии здоровья, неисчерпаемой энергии, реализации всех планов и начинаний, а народу Сербии — мира и процветания.