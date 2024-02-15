Шавкат Мирзиёев посетит Андижанскую область

В ходе своей поездки глава государства ознакомится с промышленными и сельскохозяйственными предприятиями, объектами социальной сферы и жизнью махалли.
Кроме того, будут определены дальнейшие задачи социально-экономического развития региона.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В ходе своей поездки глава государства ознакомится с промышленными и сельскохозяйственными предприятиями, объектами социальной сферы и жизнью махалли.
Кроме того, будут определены дальнейшие задачи социально-экономического развития региона.