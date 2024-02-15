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Шавкат Мирзиёев посетит Андижанскую область

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня Шавкат Мирзиёев посетит Андижанскую область, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на пресс-службу президента.
Источник: Podrobno.uz

В ходе своей поездки глава государства ознакомится с промышленными и сельскохозяйственными предприятиями, объектами социальной сферы и жизнью махалли.

Кроме того, будут определены дальнейшие задачи социально-экономического развития региона.

Шавкат Мирзиеев