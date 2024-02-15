Руководитель Росприроднадзора подвела итоги поездки в Приморье

Главный государственный экологический инспектор Российской Федерации Светлана Радионова рассказала об итогах поездки в Приморский край, сообщает ИА PrimaMedia. Цель своего визита руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования так и не озвучила.
«По всем — в рамках полномочий Росприроднадзора — даны поручения. По итогам вернусь с информацией», — уточнила Светлана Радионова.
К слову, итогами поездок по краю, по ее словам, будут и обращения в прокуратуру для инициирования внеплановых проверок, и просьба сделать определенные замеры. Самые «горячие» вопросы будут взяты на личный контроль руководителя ведомства.
«Какие-то вопросы относятся к компетенциям субъекта. Будем ждать информацию от региональных властей. Шаг за шагом, вместе со всеми неравнодушными ситуацию улучшим. Спасибо всем за активность и за бесконечную любовь к прекрасному Приморскому краю», — дополнила Радионова.