Руководитель Росприроднадзора подвела итоги поездки в Приморье

«Какие-то вопросы относятся к компетенциям субъекта. Будем ждать информацию от региональных властей. Шаг за шагом, вместе со всеми неравнодушными ситуацию улучшим. Спасибо всем за активность и за бесконечную любовь к прекрасному Приморскому краю», — дополнила Радионова.