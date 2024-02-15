Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы Татарстана.
Россия стала председателем БРИКС в январе этого года. Осенью Казань примет самми организации, которая сейчас включает десять государств. Иран присоеденился к странам БРИКС в августе прошлого года.
«Ъ-Казань».
Президент Ирана станет участником мероприятий БРИКС в Казани
Иранский президент Эбрахим Раиси станет участником мероприятий БРИКС в Казани, которые пройдут осенью 2024 года.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы Татарстана.