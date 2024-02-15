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Президент Ирана станет участником мероприятий БРИКС в Казани

Иранский президент Эбрахим Раиси станет участником мероприятий БРИКС в Казани, которые пройдут осенью 2024 года.
Источник: Коммерсантъ

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы Татарстана.

Россия стала председателем БРИКС в январе этого года. Осенью Казань примет самми организации, которая сейчас включает десять государств. Иран присоеденился к странам БРИКС в августе прошлого года.

«Ъ-Казань».

БРИКС