Президент Ирана станет участником мероприятий БРИКС в Казани

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы Татарстана.



Россия стала председателем БРИКС в январе этого года. Осенью Казань примет самми организации, которая сейчас включает десять государств. Иран присоеденился к странам БРИКС в августе прошлого года.



«Ъ-Казань».