На содержание трех резиденций Радия Хабирова потратят до 5 млн рублей

Два объекта площадью 19 тыс. и 9 тыс. кв. м находятся на улице Зорге, 55 и на Пушкина, 103/1 в Уфе. Третий площадью 430 тыс. кв. м расположен в Подлубовском сельсовете в Кармаскалинском районе.



Начальная цена контракта составляет 5 млн руб. Итоги аукциона подведут 28 февраля. Работы профинансирует бюджет Башкирии.



Согласно аукционной документации, исполнитель до 31 декабря должен обрабатывать дорожки противогололедными материалами, убирать наледь до брусчатки и вывозить снег. Также нужно будет, в частности, поливать деревья и кустарники, удобрять их, обрезать кроны, убирать больные деревья и сажать вместо них новые, собирать опавшую листву, ухаживать за газонами и цветниками, чистить урны, в случае необходимости окрашивать скамейки.