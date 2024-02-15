Мишустин подписал распоряжение об открытии генконсульства России в Самарканде

Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов недавно отмечал, что в последнее время в Самарканде проходит множество важных мероприятий, как в рамках сотрудничества России и Узбекистана, так и по линии международных организаций — ШОС и СНГ. Город стал не только политической площадкой республики, но и является культурной и туристической столицей Узбекистана. Кроме того, туристический поток из России в Узбекистан в 2023 году увеличился почти в два раза, а по числу въездов в Россию в прошлом году лидировал именно Узбекистан. Совокупность этих факторов требует более интенсивного консульского сопровождения граждан обеих стран в нашем регионе.