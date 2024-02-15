Хабаровский край нарастит производство беспилотников.

Представить обстановку внутри производственного помещения легко любителям «Звездных войн» — в киноэпопее так изображали базу повстанцев: большая часть площади отдана под флот дронов. Периодически над ними с механическим жужжанием пролетают «новички» — так сотрудники компании проверяют свои творения в воздухе. Комплектующие для них создают тут же на специальном оборудовании, еще несколько парней что-то сосредоточенно мастерят, не обращая внимания на посетителей. Здесь вручную собирают «полуфабрикаты», из которых потом получатся дроны. Останавливаться и отвлекаться нельзя — на линии фронта ждут их продукцию.