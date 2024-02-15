Хабаровский край нарастит производство беспилотников.

Сегодня в Хабаровском крае работают три инновационных предприятия по выпуску БПЛА. Одно их них недавно освоило производство новых моделей и переехало в более просторный и оснащенный цех. С его работой ознакомилась корреспондент «РГ».
Флот дронов
Представить обстановку внутри производственного помещения легко любителям «Звездных войн» — в киноэпопее так изображали базу повстанцев: большая часть площади отдана под флот дронов. Периодически над ними с механическим жужжанием пролетают «новички» — так сотрудники компании проверяют свои творения в воздухе. Комплектующие для них создают тут же на специальном оборудовании, еще несколько парней что-то сосредоточенно мастерят, не обращая внимания на посетителей. Здесь вручную собирают «полуфабрикаты», из которых потом получатся дроны. Останавливаться и отвлекаться нельзя — на линии фронта ждут их продукцию.
Два крупных ярких «самолета» с размахом крыльев свыше двух метров и десятки более мелких, размером с лист формата А3, беспилотников замерли на полу. Первые называются «Заря», они могут вести за собой стаю маленьких «Пчел». Такое имя дроны получили неспроста — «ужалив» противника, они погибают.
— Одна «Пчела» собирается за 1,5 часа, — рассказывает Александр Мелека, коммерческий директор «ХабИнноТех». — Быстро, но работа очень ответственная, я каждый день напоминаю нашим сотрудникам, что от малейшей ошибки или неточности зависит чья-то жизнь.
Широкий диапазон задач
Для транспортировки готовые дроны запаивают как соты. Сейчас к отправке собрана партия около 700 штук. Ранее за месяц на предприятии собирали триста единиц, новые площади, куда въехала компания, позволяют увеличить мощности.
— Чем больше БПЛА попадает в зону СВО, тем ближе наша победа, — уверен Александр Мелека. — Мы находимся в постоянном контакте с военнослужащими, учитываем их замечания, дополняем, совершенствуем модели дронов. Беспилотники «Заря» могут выполнять широкий диапазон задач, в том числе выступать ретранслятором, по сути, вести за собой «Пчел». Или производить разведку — подняться на высоту до пяти километров над зоной боевых действий и зависать, собирая сведения. Дальность полета «Зари» — 800 километров, длительность полетного времени — 15 часов, скорость — 90 километров в час.
Специалистов для перспективного направления будут взращивать с младых ногтей — в этом году в 18 школ Хабаровского края направят произведенные в компании дроны для изучения.
Такой дрон способен нести груз до 13 килограммов. Ему также найдут применение в сельском хозяйстве либо в поисково-спасательных операциях. С его помощью станет проще отыскать в лесу «потеряшку», вручить ему маячок, фонарь и прочее необходимое, с чем веселее дожидаться подмоги.
Готовь кадры смолоду
— Комплектующие для беспилотников в основном производим сами, разработали программное обеспечение, антенны и радиопередатчики, — перечисляет Александр Мелека. — Все это позволит делать больше дронов, а значит, понадобятся еще опытные кадры.
Александр Мелека: От качества нашего продукта зависит жизнь людей. Фото: Ирина Троценко/РГ.
Специалистов для перспективного направления будут взращивать с младых ногтей — в этом году в 18 школ Хабаровского края направят произведенные в компании дроны, чтобы ученики специализированных классов могли изучать БПЛА.
— Сегодня перед нами стоят задачи по привлечению инвестиций в отрасль, созданию научно-производственного центра, развитию инфраструктуры беспилотной авиационной системы и обеспечению кадрами, а также разработке отечественных систем, — подчеркнул Денис Кирюхин, начальник управления промышленной политики министерства промышленности и торговли Хабаровского края. — Мы поддерживаем предприятия финансово, компенсируем средства, потраченные на закупку оборудования. Регион также подал заявку в Минвостокразвития России на предоставление поддержки наших производителей в рамках ТОР «Патриотическая». Общее финансирование программы — 1,2 миллиарда рублей, 500 миллионов из них приходится на выпуск беспилотников.
Кстати
Производство БПЛА в Хабаровском крае организовано в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», разработанного правительством РФ по поручению президента страны.