Токаев высказался о первом визите в Катар

В сообщении, опубликованном 15 февраля 2024 года, президент уточнил:
«Я высоко оцениваю результаты первого государственного визита в Катар».
Также он отметил, что главным итогом содержательных переговоров с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани стал вывод казахско-катарских отношений на уровень стратегического партнерства.
«Убедительным свидетельством особого характера сотрудничества между двумя странами служит и солидный пакет подписанных в ходе визита документов. Мы продолжим наращивать взаимовыгодное сотрудничество с государством Катар на благо наших братских народов».
Токаев прибыл в Катар вечером 13 февраля 2024 года.
Уже 14 февраля были проведены переговоры с эмиром Катара. Кроме того, Акорда опубликовала список документов, подписанных в Катаре. В него вошли девять документов.