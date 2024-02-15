В Польше заявили об «активности российской авиации»

«Информируем, что наблюдается повышенная активность дальней авиации РФ, которая связана с намерением нанести ракетные удары по территории Украины», — утверждают в польских вооруженных силах.
Как отметили в командовании, «все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены, ведется мониторинг ситуации». «Предупреждаем, что активизирована польская и союзная авиация, что может быть связано с повышенным уровнем шума, особенно в юго-восточной части страны», — говорится в сообщении.
Масштабную воздушную тревогу на Украине в четверг объявили в 4.32 мск, отменили в 7.07 мск.