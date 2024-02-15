В Польше заявили об «активности российской авиации»

Как отметили в командовании, «все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены, ведется мониторинг ситуации». «Предупреждаем, что активизирована польская и союзная авиация, что может быть связано с повышенным уровнем шума, особенно в юго-восточной части страны», — говорится в сообщении.