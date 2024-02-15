Новая праздничная дата должна появиться в Нижегородской области

Встречу с председателем региональной организации Общероссийского профессионального союза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ Мариной Александровой провёл председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин 14 февраля. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Обсудили идею учреждения в Нижегородской области новой праздничной даты — Дня профсоюзного работника. Его предлагается установить 16 ноября. В этот день на первой Горьковской областной межсоюзной конференции профсоюзов в 1948 году было решено создать Облсовпроф.
День профсоюзного работника уже есть в таких регионах, как Самарская, Саратовская, Кировская, Пензенская, Оренбургская области, а также в Татарстане, Башкортостане и Чувашской Республике.
«Никаких препятствий для утверждения этой праздничной даты нет, в ближайшее время обсудим этот вопрос с правительством области и вынесем на рассмотрение парламента», — отметил Евгений Люлин.