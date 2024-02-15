Новая праздничная дата должна появиться в Нижегородской области

Обсудили идею учреждения в Нижегородской области новой праздничной даты — Дня профсоюзного работника. Его предлагается установить 16 ноября. В этот день на первой Горьковской областной межсоюзной конференции профсоюзов в 1948 году было решено создать Облсовпроф.